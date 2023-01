Hospital de Braga. PJ confirma buscas por crimes económico-financeiros

A Polícia Judiciária está a realizar buscas no Hospital de Braga. A operação terá a ver com eventuais infrações nos processos de contratação pública.





O Hospital de Braga confirmou, em comunicado, a realização das buscas. "O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", pode ler-se na nota, sendo ainda acrescentado: "Mais se informa que o Conselho de Administração assegura o cumprimento dos trâmites legais dos Concursos Públicos visados".A PJ confirmou também que efetuou buscas no Hospital de Braga e numa empresa do Porto. A investigação está a cabo Departamento de Investigação Criminal de Braga e estão em causa casos de criminalidade económico-financeira. Em investigação está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela Unidade Hospitalar.É ainda referido, no comunicado da PJ, que "as buscas contaram com a presença de um Magistrado Judicial e um Magistrado do Ministério Público, além de elementos da Polícia Judiciária".