Taxistas de Sintra dizem que André Ventura não teria sucesso na profissão

O presidente da direção da Cooperativa de Rádio Táxis da Linha de Sintra - TAXINTRA respondeu ao facto de André Ventura ter dito ao Expresso na semana passada que se não fosse a religião "provavelmente era um taxista em Algueirão-Mem Martins". A resposta deste representante é clara: "Nunca teria tido sucesso."







André Ventura Chega Lusa

Numa carta, o presidente da TAXINTRA nunca refere o nome de André Ventura, mas cita o título do artigo Entre Deus e o Diabo, que relata a ascensão política do líder do Chega. Num dos títulos da entrevista ao deputado único ele refere: "Se não tivesse sido Deus e a religião, provavelmente era um taxista em Algueirão-Mem Martins."Uma afronta a que a associação quis dar resposta. "Nestes termos, posso desde já assegurar que nunca teria tido sucesso como motorista de táxi da Linha de Sintra alguém que praticasse esse tipo de comportamentos sociais indignos."A TAXINTRA sublinha ainda, na carta publicado no semanário, que "não se reveem na postura indigna descrita. Na realidade, ao longo dos anos, temos mantido boas relações sociais com todas as comunidades dispersas pelo nosso concelho e concelhos adjacentes, que se espelha pela ausência de ocorrências, facto esse corroborado pela inexistência de conflitos registados pelas autoridades policiais."