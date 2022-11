Reindustrializar o país, investir em ciência, substituir importações por produção nacional e fixar o investimento público nos 5% do PIB, "recuperar o que foi privatizado – da banca à energia, passando pelas comunicações, transportes ou pela indústria» e sair do euro fazem parte da fórmula.

A receita do PCP para o crescimento económico

"Portugal precisa de romper com a arrastada estagnação das últimas duas décadas, precisa de mais crescimento económico, de criar mais riqueza, aproveitando melhor esses seus recursos e potencialidades", a frase foi dita por João Ferreira, no Conferência Nacional do PCP, mas é comum ouvi-la em quase todos os partidos. Qual é, então, a solução dos comunistas para o problema ?