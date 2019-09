O Forte Velho de Santo António da Barra, em São João do Estoril, é um dos 191 imóveis que o Governo quer vender ao abrigo da Lei das Infraestruturas Militares, aprovada no final da legislatura, após despacho das secretarias de Estado do Tesouro e da Defesa Nacional publicado esta sexta-feira em Diário da República.





Durante o Estado Novo, a fortificação serviu de residência de férias do ditador António Oliveira Salazar desde 1950 e foi ali que se deu a queda de uma cadeira, a 3 de agosto de 1968, que viria a degradar o seu estado de saúde até à morte, em 1970. Em 2018, o Forte Velho de Santo António da Barra foi cedido temporariamente à Câmara Municipal de Cascais, que fez trabalhos de limpeza no local, e poderá vir a pertencer à autarquia.À TSF, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, admite avançar para os tribunais se o Estado pretender mesmo a venda do imóvel. "Se se tratar de uma venda penso que é um erro, nunca foi essa a postura do Governo de querer vender esse tipo de patrimónios que tem um valor histórico e cultural. De qualquer dos modos, até porque não é o único património que o Estado diz que quer rentabilizar no concelho de Cascais, na segunda-feira iremos fazer chegar a quem de direito que estamos interessados em todos esses patrimónios", afirmou.A lista de imóveis que o Estado pretende "rentabilizar" conta com 191 prédios militares - entre quartéis, fortes, paióis, estradas, moradias, terrenos, conventos - que necessitam de ser recuperados, mantidos ou modernizados. Relativamente à ultima lista aprovada em 2015, mantêm-se 148 prédios militares: nos últimos quatro anos, só foram alienados 35 dos 183 que estavam indicados.



















A Lei de Infraestruturas Militares (LIM) foi aprovada no final da legislatura e inclui um total de 191 prédios militares - quartéis, fortes, paióis, estradas, moradias, terrenos, conventos - cuja alienação se destina a financiar a recuperação, manutenção e construção de instalações modernas nas bases e quartéis das Forças Armadas.





O Forte Velho de Santo António da Barra (em São João do Estoril) foi cedido pelo Ministério da Defesa à Câmara Municipal de Cascais em 2018, apesar de não fazer parte da lista em vigor de imóveis militares a alienar - algo que só agora acontece.

O Forte de Santo António da Barra, edificado durante a ocupação filipina, teve um papel relevante no âmbito da Restauração da Independência (1640), constituindo um ponto importante do sistema de defesa marítima de Lisboa.

A fortificação foi utilizada, durante o Estado Novo, como residência de férias do ditador António Oliveira Salazar, que ali sofreu uma queda em 1968, contribuindo para a degradação do seu estado de saúde até à morte em 1970.

Os imóveis militares podem ser alienados segundo uma dezena de modalidades elencadas na lei e que podem ir da venda total à cedência ou aluguer.





A LIM (então designada lei de programação de infraestruturas militares) nasceu em 2008, com o então ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira e estimando obter quase 850 milhões de euros nos 12 anos seguintes. Outro objetivo dessa lei visava financiar o Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas.

Mas o mercado - e a aparente recusa do Ministério da Defesa em vender esse património ao desbarato - acabou por não corresponder às expectativas e acabaram por ser as autarquias e a holding imobiliária do Estado (a Estamo) a ficar com a maioria dos prédios alienados até agora.





Duas outras novidades da lei agora aprovada são o Forte do Alto do Duque - onde funcionou o Comando Operacional do Continente (COPCON) liderado por Otelo após o 25 de Abril e foi sede do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) - e o Convento de Chelas (onde está o Arquivo Geral do Exército).

Nova é também a disponibilização de uma casa na cidade norte-americana de Huber Heights, no estado do Ohio, situada a uma dezena de quilómetros da base aérea de Wright-Patterson (sede do comando do Material da Força Aérea dos EUA e onde estão ainda um hospital e o Instituto de Tecnologia do ramo).

O Quartel da Medrosa (antiga sede do comando operacional do Exército, em Oeiras) também foi agora colocado na lista de alienações.





No total, a nova lei mantém 148 prédios militares da lista aprovada em 2015 - mais de três quartos, pois só foram alienados 35 dos 183 - e inclui outros 46 dispersos pelo país e regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Entre os que se mantêm estão os hospitais militares de Belém e da Estrela ou o Quartel de Baixo da Calçada da Ajuda (Lisboa), os quartéis de São Francisco em Tomar e em Portalegre, o Forte de São Neutel (Chaves), o Palácio e Quinta de Caxias (Oeiras), a Bateria do Outão e o Quartel da Azeda de Baixo (Setúbal), bem como a generalidade dos prédios disponibilizados em Estremoz e na Vila Praia da Vitória (junto da base aérea das Lajes, Açores).





O Quartel da Graça (Lisboa) é outro edifício que se mantém na nova LIM, sendo um monumento nacional incluído no Programa REVIVE e em relação ao qual já foram apresentadas candidaturas de privados para o rentabilizar como unidade hoteleira.