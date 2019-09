Não é a ditadura que importa.

O regime de Portugal é o resultado de um processo interno, enquanto o regime de Franco foi estabelecido no exterior, através da intervenção de Hitler.





No comunicado a seguir à Conferência de Potsdam, nada se decidia em relação ao regime salazarista, mas sobre Espanha houve uma tomada de posição: "Os nossos três governos acreditam que é nosso dever ressaltar que não apoiaremos o pedido de admissão apresentado pelo atual governo espanhol nas potências do Eixo, pelo que não possui, devido às suas origens, natureza, antecedentes e estreita associação com os estados agressores, os títulos necessários para justificar sua entrada".

Era a terceira reunião secreta entre Winston Churchill, Henry Truman e José Estaline. A 19 de julho de 1945, os três líderes das principais potências do mundo voltaram a encontrar-se a título da Conferência de Potsdam e o regime salazarista tornou-se ponto de conflito entre os mesmos. O motivo? Se Portugal merecia ser castigado por viver sobre um regime ditatorial.As conversas dos líderes foram conhecidas esta quinta-feira depois de as atas das reuniões, na posse dos Estados Unidos, terem deixado de ser confidenciais. Como escreve o ABC o objetivo da conferrência era estabelecer as condições de paz que deveriam governar a Europa após a vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, mas a grande preocupação d'Os Três, como eram conhecidos os presidentes da URSS, Estados Unidos e Grã-Bretenha, era o governo de Espanha e o regime franquista.Estaline afirmava que era necessário ter atenção ao regime franquista. "Nós russos acreditamos que foi imposto pela Alemanha e pela Itália e que representa um sério perigo para as Nações Unidas que amam a liberdade", disse. É quando Churchill aponta o alvo ao outro país da Península Ibérica. "Portugal também pode ser condenado por ter um regime ditatorial", apontou o líder britânico.O político soviético afasta então qualquer possibilidade de Salazar vir a ser castigado. "