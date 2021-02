O 4 de fevereiro em Angola: a história de uma conspiração

Há exatamente 60 anos, um grupo de angolanos, com armas rudimentares, atacou as prisões de Luanda e a esquadra principal da polícia, numa ação sem resultados imediatos palpáveis, uma vez que a insurreição foi dominada pelas forças policiais, mas que marcou simbolicamente o início de um conflito que opôs três movimentos emancipalistas ao exército português ao longo de 14 anos.



A SÁBADO divulga hoje alguns pormenores desconhecidos da conspiração de 4 de fevereiro, relatados por alguns dos seus intervenientes, como Afonso Dias da Silva, homem muito próximo do cónego Manuel Mendes das Neves, vigário-geral da arquidiocese de Luanda, considerado o "líder e inspirador" da insurreição. Num documento inédito, de testemunho pessoal, Dias da Silva dá uma versão detalhada dos acontecimentos, incluindo a concordância do cónego com a insurreição de 4 de fevereiro.



Angola, 1954

"Em 1954, vivia-se o final do cacimbo, quando emissários da União dos Povos de Angola (UPA), vindos do então Congo belga, surgiram em Luanda e se encontraram com o cónego Manuel Mendes das Neves, vigário-geral da arquidiocese de Luanda, pondo-o ao corrente de que se iria dar início à luta política de libertação nacional de Angola. Pediam ao cónego o beneplácito de Luanda para aquela iniciativa política. O cónego Manuel das Neves, missionário e político influente nos círculos africanos, há longos anos que mantinha consigo o facho da luta política pela emancipação do país. E é assim que o cónego Manuel Mendes das Neves estabelece coligação política com os angolanos congoleses e não só, fixados no exterior, formando o eixo político Luanda-Leopoldville. Vivia-se na altura a euforia dos preparativos da conferência afro-asiática de Bandung, a ter lugar em abril do ano seguinte" - escreve Dias da Silva.