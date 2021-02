A grande ilusão de João Lourenço

Entrou com a promessa de reformador, mas a crise económica, a continuação dos abusos entre os poderosos e a violência policial durante a pandemia criaram um rasto de manifestações e mortes. O seu silêncio é entendido como cumplicidade.

O rio Cuango traz o ouro e devolve os corpos dos garimpeiros que desaparecem misteriosamente. É o que têm dito a Pedro Neto os seus contactos na vila mineira do Cafunfo, a 750 quilómetros de Luanda e a dois dias de viagem numa estrada em mau estado, segundo notou a agência Lusa.



Como o rio ainda não devolveu os corpos – mas ainda está a tempo de o fazer – o responsável pela Amnistia Internacional (AI) Portugal não consegue fechar o número de mortos de um violento confronto com a polícia, a 30 de janeiro.



A agência Lusa reuniu testemunhos que falam em "mais de 20 mortos"; os partidos da oposição afirmaram que seriam 25. Na última terça-feira, 9, a AI tinha confirmado a morte de 10. E Pedro Neto recordava à SÁBADO as fotos de uma possível 11ª vítima que vira na véspera: "O cadáver de um jovem", em que se observava "muita violência e tortura".