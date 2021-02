O caminho caro para ser Capital Europeia da Cultura

Entre as 10 autarquias a concorrer há orçamentos milionários. Na Guarda e em Coimbra, os diretores de candidatura têm contratos de mais de 100 mil euros. E a conta passa a barreira do milhão.

É uma das iniciativas mais cobiçadas da Europa. A Capital Europeia da Cultura (CEC), iniciativa de promoção cultural de uma cidade da Europa durante um ano, será portuguesa em 2027 – e várias cidades abriram os cordões à bolsa para fortaleceram as respetivas candidaturas.



Com os olhos postos no prémio monetário da iniciativa, de 25 milhões, os concelhos proponentes têm dedicado cerca de 1 milhão de euros em média para a candidatura. Coimbra preferiu ir mais longe: investiu 5 milhões, revela fonte oficial da autarquia à SÁBADO. A preparação da candidatura remonta a 2018, quando o município contratou um grupo de trabalho para o efeito, encabeçado pelo mágico Luís de Matos.



Para coordenar o grupo, composto por mais cinco pessoas (recebem cerca de 1.000 euros por mês), o mágico recebeu, entre 2018 e 2020, 5 mil euros por mês de avença (mais IVA), num total de 140 mil euros, por ajuste direto, de acordo com o contrato disponível no portal Base, que pública a contratação de entidades públicas.