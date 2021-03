Angola, 15 de março de 1961: O mistério do telegrama desaparecido

No dia 4 de março de 1961, Viana de Lemos, chefe de gabinete do ministro da Defesa, Botelho Moniz, envia, por ordem deste, um telegrama MUITO URGENTE dirigido ao Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Beleza Ferraz, de visita a Angola: "INFORMAÇÕES ORIGEM ESTRANGEIRA DUAS FONTES COMUNICAM SEREM DE ESPERAR INCIDENTES TIPO TERRORISMO REGIÃO NORTE DE ANGOLA A PARTIR 15 MARÇO."



As informações do telegrama não foram levadas em linha de conta, ou a mensagem nunca chegou ao destinatário.



Um mistério que, até hoje, nunca foi desvendado.