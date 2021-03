Numa Páscoa diferente, as paróquias reinventam-se

No ano passado, a Páscoa presencial estava proibida. Este ano, foi permitida, mas com grandes limitações, o que obrigou as paróquias a encontrarem formas criativas de se aproximarem dos católicos numa data tão importante para a fé.

Enquanto o País se acostuma a um desconfinamento por etapas, as paróquias e dioceses defrontam um problema acrescido: a celebração da segunda Páscoa consecutiva, um dos feriados mais importantes para os católicos de todo o mundo, sob a égide da covid-19, desta feita permitida mas com fortes constrangimentos de presença e circulação.

Antecipando a movimentação que normalmente se verifica nesta altura, o Governo decretou mesmo medidas especiais que abrangem toda a Semana Santa, com uma proibição de circulação entre concelhos que se estende até à segunda-feira posterior ao domingo de Páscoa, 5 de abril. Combinada com a imposição da distância de segurança durante a celebração religiosa, a medida promete diminuir severamente o número de fiéis nas igrejas.

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, habituado a receber milhares de fiéis todos o anos, poderá contar apenas com os do concelho de Ourém: embora com muito menos gente, todas as cerimónias vão decorrer "com normalidade" na Basílica da Santíssima Trindade, e serão transmitidas através do sítio oficial do santuário - uma solução, de resto, adotada por muitas paróquias por todo o País.