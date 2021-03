Guia: O que pode fazer na próxima semana? E na Páscoa?

O fim de semana de Páscoa é só daqui a uma semana e meia, mas as restrições começam já esta sexta-feira. A partir da meia-noite e até 5 de abril, é proibida a circulação entre concelhos, mas as fronteiras estão abertas - exceto para Espanha. Celebrações religiosas estão limitadas, mas supermercados vão estar abertos até às 19h durante o fim de semana pascal.

A Páscoa é só no fim da próxima semana, mas as restrições do Governo que constam do estado de emergência para conter a pandemia começam já esta sexta-feira. O 14.º estado de emergência deve ser renovado esta quinta-feira no Parlamento e, com ele, começam mais 15 dias de medidas até, pelo menos, 15 de abril. Saiba o que é permitido e o que não pode fazer.





Deslocações entre concelhos estão proibidas na Páscoa?

Sim, e até antes disso. A proibição de circulação entre concelhos que tem sido habitual em todos os fins de semana desde 15 de janeiro entre as 20h de sexta-feira e as 5h de segunda-feira passa agora a vigorar durante mais de 10 dias: entre as 00h do dia 26 de Março e o dia 5 de Abril, a deslocação entre concelhos é proibida, com o Governo a justificar a necessidade de controlar as movimentações durante o período festivo.