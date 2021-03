Task force diz que farmacêuticos só vão vacinar em último caso

Portugal vai receber tantas vacinas contra a covid-19 em abril como nos últimos cinco meses. Com o aparente fim do "estrangulamento" da capacidade de produção e entrega, vai ser necessário aumentar a capacidade de vacinação no país e começar a vacinação maciça. Para já, a equipa que está a gerir o projeto de vacinação vai continuar a contar apenas com os enfermeiros e profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deixando de fora os farmacêuticos.



Numa resposta à SÁBADO, fonte oficial da task force que está a gerir o plano de vacinação contra a covid-19 refere que atualmente "existe uma capacidade instalada na rede de cuidados de saúde do SNS, aos quais se acresce os centros de vacinação covid-19, a serem implementados no tempo conforme a articulação entre ARS, Aces e autarquias, que se perspetivam garantir o essencial da necessidade de vacinação". Nestas condições estão excluídos os farmacêuticos. No entanto, acrescenta que caso surja "um cenário em que se antecipa a necessidade de incrementar esta capacidade", a vacinação nas farmácias poderá vir a ser uma das soluções "equacionadas" para suprir essa falha.



No domingo o coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo, afirmou que "vai ser necessário certamente contratar profissionais de saúde. Quantos? É o que nós estamos a apurar neste momento". As declarações foram feitas em Faro, onde o vice-almirante acompanhou o processo de vacinação de docentes e não docentes das escolas do pré-escolar, 1.º ciclo e da escola a tempo inteiro.