Ribau Esteves, o homem que se segue no PSD?

Em contagem decrescente para o Conselho Nacional do próximo sábado, o PSD prepara nos bastidores as bases do que será a corrida à sucessão de Rui Rio. Até agora, Luís Montenegro parecia ter caminho desimpedido, com Miguel Pinto Luz ainda a avaliar se avança ou não. Mas isso mudou. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, anunciou a sua disponibilidade numa entrevista à CNN e, quem está com ele, garante que a candidatura vai mesmo avançar.

"É uma candidatura para levar a sério. Isto não são favas contadas", avisa um dos grandes apoiantes de Rui Rio que agora se entusiasma com o avanço de Ribau. De resto, o autarca é visto por muitos como alguém que pode congregar os rioístas, que já queimaram pontes com Luís Montenegro, mas também com Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz.

De todos estes nomes, Ribau Esteves é o único estreante numa corrida pela liderança laranja. E isso é visto como um ponto forte. "Não é uma solução microondas. Não é um candidato requentado", diz à SÁBADO um dirigente social-democrata, notando que todos os outros de quem se fala já foram testados e perderam contra Rio.