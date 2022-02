O ex-assessor do PS que faturou 310 mil euros em ano e meio

Ricardo Pires trabalhou praticamente toda a sua carreira na orla do PS, como assessor de imprensa, no governo, no partido ou no grupo parlamentar. Foi assessor na Cultura (2001-2002) e na Justiça (2005-2009), com José Conde Rodrigues, na sede socialista no Largo do Rato, com José Sócrates (2009), no Ministério do Ambiente (2009-2011), no Grupo Parlamentar, de novo na sede do partido (2011-2013), e foi depois técnico superior no gabinete de Basílio Horta, eleito pelo PS, na câmara de Sintra (três meses, segundo informação da autarquia). Regressou ao Rato e entre 2014-2016 esteve no grupo do PS no Parlamento Europeu. Teve também uma colaboração com a empresa de comunicação WL Partners, liderada por Luís Bernardo, que também se cruzou com o PS no seu percurso profissional. Em setembro de 2021, Pires colaborou na campanha de Basílio Horta, recandidato em Sintra pelo PS.



Ora, em março de 2020, Ricardo Pires decidiu criar a sua própria empresa de consultoria na área da gestão e comunicação, a Reference Partner (RP). No espaço de ano e meio, não faltaram clientes: obteve já 15 contratos públicos com organismos na esfera do Estado, praticamente todos (11 em 15) por ajuste direto simples - e nas quatro consultas prévias, surge sempre como concorrente único. E, em 15 contratos, 14 foram com instituições geridas por socialistas (com a exceção de um contrato com a câmara social-democrata de Viseu). Entre os clientes que rapidamente contrataram Ricardo Pires destacam-se sobretudo juntas de freguesia socialistas de Sintra e de Lisboa (10 contratos), uma empresa municipal (SMAS de Sintra) e mais recentemente a câmara de Loures, agora já PS. Ou seja, é um caso em que uma carreira no partido e os conhecimentos que proporcionou deram acesso a contratos, por ajuste direto, com fundos públicos. No total, entre o primeiro contrato público obtido, em outubro de 2020, e o último, publicado já no dia 7 de fevereiro deste ano, a Reference Partner, uma unipessoal, faturou ao Estado 310.050 euros (mais IVA).



O primeiro contrato, com a SIMAB (Sociedade Instaladora dos Mercados Abastecedores), no valor de 35.700 euros para 12 meses (2.975 euros por mês), foi estabelecido quando à frente da empresa pública que gere os mercados abastecedores de Lisboa, Braga, Faro e Évora estava o também socialista Rui Paulo Figueiredo (ex-deputado, ex-líder do PS na Assembleia Municipal de Lisboa, ex-assessor jurídico de José Sócrates e maçom - ver caixa). Que assume a opção: "Com a pandemia éramos muito solicitados pela comunicação social, tínhamos 20 mil pessoas nos mercados todos os dias, havia dúvidas sobre a segurança do abastecimento, e percebi que precisava de ajuda na comunicação. Teve uma presença grande." O contrato, por ajuste direto, não foi concluído, por opção mútua: "Ficou combinado, por acordo verbal, que quando a gestão de crise cessasse, parava." Apenas foram executados, desde contrato, 14.875 euros, em cinco meses. Seguiram-se contratos com várias juntas de freguesia do concelho de Sintra: União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão (dois contratos, um de 14.400 euros, já este ano, outro de 8.400 euros, em abril de 2021); Queluz e Belas (dois contratos, de 7.200 euros, em novembro de 2020, e de 8.400 euros em maio de 2021); e ainda com Rio de Mouro (18.150 euros em agosto último) e União das Freguesias de Cacém e São Marcos (9.800 euros, em agosto).