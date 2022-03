Novo Governo de Costa terá 17 ministros e 38 secretários de Estado

O primeiro-ministro apresentou na terça-feira ao Presidente da República a orgânica do XXIII Governo Constitucional, com 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes face ao executivo cessante.







REUTERS/Pedro Nunes

Este dado sobre a estrutura orgânica apresentada por António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa consta de um comunicado hoje divulgado pelo Governo.Segundo o comunicado, o novo Governo "terá 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no executivo precedente"."Esta alteração de modelo funcional permitirá a redução de dezenas de cargos e serviços intermédios", lê-se na mesma nota.No mesmo comunicado, "o primeiro-ministro informa ainda que decidiu colocar na sua direta dependência os seguintes secretários de Estado: Digitalização e Modernização Administrativa e Assuntos Europeus""A lista completa de ministros será entregue ainda hoje a sua excelência, o Presidente da República", acrescenta-se.- Ministério da Presidência- Ministério dos Negócios Estrangeiros- Ministério da Defesa Nacional- Ministério da Administração Interna- Ministério da Justiça- Ministério das Finanças- Ministério Adjunto dos Assuntos Parlamentares- Ministério da Economia- Ministério da Cultura- Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- Ministério da Educação- Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social- Ministério da Saúde- Ministério do Ambiente e da Ação Climática- Ministério das Infraestruturas e Habitação- Ministério da Coesão Territorial- Ministério da Agricultura e da Alimentação- SE da Digitalização e da Modernização Administrativa- SE dos Assuntos Europeus- SE da Presidência do Conselho de Ministros- SE da Administração Pública- SE Negócios Estrangeiros e Cooperação- SE das Comunidades Portuguesas- SE da Internacionalização- SE Negócios Estrangeiros e Cooperação- SE das Comunidades Portuguesas- SE da Internacionalização- SE da Defesa Nacional- SE da Administração Interna- SE da Proteção Civil- SE Adjunto e da Justiça- SE da Justiça- SE do Orçamento- SE dos Assuntos Fiscais- SE do Tesouro- SE da Igualdade e Migrações- SE da Juventude e do Desporto- SE da Economia- SE do Turismo, Comércio e Serviços- SE do Mar- SE da Cultura- SE de Ensino Superior- SE da Educação- SE do Trabalho- SE da Segurança Social- SE da Inclusão e da Ação Social