Novo Banco vende por 37 milhões crédito malparado avaliado em 79MEuro

O Novo Banco vendeu por 37 milhões de euros uma carteira de credito malparado com um valor bruto de 79 milhões de euros, mas mesmo assim diz que teve um impacto direto "marginalmente positivo" nos resultados e no capital.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informa que o valor de venda da carteira ascendeu a 37 milhões de euros e explica que "a concretização da operação, nos termos acordados, deverá ter um impacto direto marginalmente positivo na demonstração de resultados e no capital" do banco.

"A carteira alienada inclui cerca de 12.000 empréstimos, nenhum abrangido pelo Mecanismo de Capital Contingente", acrescenta.

No comunicado enviado à CMVM, o Novo Banco explica que a carteira de créditos não produtivos (non-performing loans) e ativos relacionados (no seu conjunto, Projeto Carter) foi vendida a uma sociedade detida por sociedades afiliadas e aconselhadas pela AGG Capital Management Limited e Christofferson, Robb & Company, LLC.

Esta transação, adianta o Novo banco, "representa mais um marco relevante no processo de desinvestimento de ativos não produtivos", permitindo ao banco prosseguir a sua estratégia de "foco no negócio bancário doméstico".