O relatório sobre o segundo aeroporto de Lisboa foi apresentado pela comissão técnica independente. Mas ainda há mais incertezas do que certezas.

A comissão técnica independente (CTI) encarregada de avaliar qual a solução com mais vantagem para o novo aeroporto de Lisboa apresentou na terça-feira as suas conclusões. A opção que envolve o campo de tiro de Alcochete foi identificada como a que apresenta mais vantagens, entre as duas soluções viáveis para um hub (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental.