O presidente destituído do Sporting Bruno de Carvalho , o treinador e a equipa estavam de costas voltadas há vários meses. Muito antes do ataque a Alcochete , os insultos eram frequentes, segundo a CMTV Esta segunda-feira, a estação televisiva revela novas mensagens que mostram a tensão nos "verdes e brancos". "Se não ganharem vêm todos a pé. Vão todos para a c* da vossa mãe", disse Bruno de Carvalho em alta voz na tribuna presidencial, a 27 de Janeiro, dia em que o Sporting ganhou ao Setúbal, em Braga, na final da Taça da Liga.Saiba tudo sobre este caso no Correio da Manhã