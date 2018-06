Adeptos do Sporting concentraram-se à porta do Auditório Artur Agostinho, onde decorria a conferência do presidente do Sporting.

"Vai-te embora ó doente, o Sporting sou eu", gritavam adeptos, insultando o líder do Sporting.



Os jornalistas estiveram impedidos de sair do auditório. À SÁBADO, o segurança explicou: "vocês [jornalistas] estão retidos para vossa segurança". Estavam quatro spotters perto do auditório logo no início da conferência.



Entretanto, os jornalistas conseguiram sair do auditório, encontrando ânimos fortes no exterior do Estádio José Alvalade. A SÁBADO encontrou pelo menos 25 adeptos. "Como é que vocês dão guarida a este gajo que vos trata tão mal? Que pede que só vejam Sporting TV. Que vos trata mal", perguntou um adepto.



A polícia está no local.





