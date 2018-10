CMTV revelou comunicações entre o antigo presidente dos "leões" e o seu director-geral que demonstram um ambiente hostil a seguir à derrota na Madeira.

A derrota do Sporting frente ao Marítimo, na última jornada do campeonato 2017/2018, deixou marcas profundas em Alvalade. Segundo as mensagens reveladas pela CMTV, o ambiente entre o então presidente, Bruno de Carvalho, e o director-geral, André Geraldes, não era o melhor depois dos "leões" terem perdido o acesso à Liga dos Campeões, tendo o líder "verde e branco" enviado uma série de mensagens agressivas que se destinavam ao plantel.