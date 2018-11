Antigo presidente do Sporting passará pelo menos duas noites detido. Será inquirido pelo crime de terrorismo e inquirido pela autoria moral de outros crimes.

Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting detido este domingo dia 11, só será ouvido na terça-feira. O antigo dirigente leonino só será presente a juiz, no Tribunal do Barreiro, dois dias depois da detenção. Tal quer dizer que Carvalho passará pelo menos duas noites no posto da GNR em Alcochete.



Carvalho prestará esclarecimentos acerca de terrorismo e pela autoria moral de crimes como ofensas à integridade física e sequestro. Os crimes relacionam-se com a invasão da Academia do Sporting em Alcochete, a 15 de Maio.



Também Mustafá, o líder da claque Juventude Leonina, foi detido e colocado no posto da GNR do Montijo.



A GNR realizou buscas nas instalações da Juve Leo, na casa de Mustafá e em casa de Bruno de Carvalho.



O antigo presidente do Sporting e o líder da Juve Leo são os 39.º e 40.º detidos no âmbito deste processo. Só após a audição pelo juiz de Instrução Criminal é que lhes serão decretadas as medidas de coacção.



O possível envolvimento na invasão de Alcochete não é única suspeita contra Bruno de Carvalho: o polémico antigo líder do Sporting tem ainda o seu nome implicado a sociedades offshores com sede em Cabo Verde, no caso Cashball e em negócios estranhos de scouting (procura de novos talentos).