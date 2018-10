Bruno de Carvalho estará a ser investigado no âmbito do caso das agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia em Alcochete, segundo a CMTV.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, estará a ser investigado no âmbito do caso das agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia em Alcochete a 15 de Maio, avançou esta terça-feira a CMTV.



Segundo o canal, no programa Mercado, o antigo presidente leonino, destituído em Assembleia Geral a 23 de Junho, terá pedido para ser assistente no processo mas viu essa intenção negada por um juiz do Tribunal do Barreiro, pela possibilidade de colidir com a investigação. Ao que apurou a CMTV essa rejeição está ligada ao facto de Bruno de Carvalho ser um dos alvos da investigação que está a decorrer.



Depois do ataque em Junho, na sequência de resultados menos positivos alcançados pela equipa principal de futebol do clube de Alvalade, vários comentadores afirmaram que, de forma indirecta, Bruno de Carvalho havia incitado a estes ataques. O ex-líder verde e branco negou sempre qualquer ligação directa ou indirecta ao caso.



Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, que viu, alegadamente, vários dos seus membros envolvidos nas agressões, negou também o envolvimento de Bruno de Carvalho no caso, como lembra o jornal Observador: "Em nenhum momento houve um pedido, sugestão ou sequer aval do presidente ou de qualquer elemento do Sporting para que a Juve Leo desencadeasse qualquer acção contra os nossos jogadores, o nosso mister, o staff técnico ou qualquer elemento na Academia".



Recorde-se que, na semana passada, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa anunciara que todos os suspeitos do ataque à Academia iriam ficar continuar em prisão preventiva, com as medidas de coação aplicadas aos arguidos a serem revistas de três em três meses.



Estão em prisão preventiva 37 arguidos, dos quais 23 foram detidos no dia dos acontecimentos e os restantes em Junho e Julho. Os arguidos, recorde-se, são suspeitos de terem participado nas agressões a jogadores e treinador do Sporting, que se preparavam para mais um treino, na Academia em Alcochete. Os 37 arguidos são suspeitos de vários crimes, entre os quais terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.