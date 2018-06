Dezenas de adeptos do Sporting estão, esta terça-feira, concentrados nas imediações do Estádio de Alvalade numa manifestação a pedir a demissão de Bruno de Carvalho.O protesto ocorre no dia a seguir a mais quatro rescisões no plantel principal de futebol. Ao que a CMTV apurou, os manifestantes enviaram uma mensagem a Bruno de Carvalho a dizer que pretendem falar com ele e estão dispostos a ficar no local até à meia-noite.Pedro Silveira, sócio do Sporting e um dos organizadores da manifestação explica o que motiva o protesto. "Temos de dar a voz ao Sporting. Os nossos atletas estão a afastar-se do clube. O presidente Bruno de Carvalho não está a ser um verdadeiro sportinguista. Se o fosse, pedia a demissão e dava voz aos sócios".William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost avançaram com o pedido de rescisão do Sporting esta segunda-feira. Bas Dost foi o sexto jogador a rescindir com o clube de Alvalade alegando justa causa. O internacional holandês considera que não estão reunidas as condições para continuar em Alvalade e já enviou a documentação para se libertar do contrato.