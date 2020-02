A carregar o vídeo ...





Maranhão é canalizador no Diamond Princess, onde trabalha há alguns anos. O português soube do diagnóstico por volta das 14 horas de sábado.





Português com coronavírus: "Muitos como eu apanharam este vírus e continuam a trabalhar" Adriano Maranhão tem 41 anos e está isolado numa cabine dentro do cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão.





A Direção-Geral de Saúde (DGS) indicou que existem oito pessoas com passaporte português a bordo do cruzeiro.



O português, Adriano Maranhão, é, segundo a sua mulher, canalizador do navio e só foi testado há dois dias, tendo sido colocado numa cabine em isolamento há cerca de oito horas.



Segundo adiantou à Lusa já hoje a mulher de Adriano Maranhão, que tem estado em contato permanente com o marido, "o facto de já ser noite no Japão faz com que ele não tenha esperanças de ainda sair hoje do navio". "Está a ficar mais nervoso, mais stressado, como é normal nesta situação", explicou, adiantando que Adriano "continua sem ter qualquer sintoma ou temperatura".



As autoridades japonesas confirmaram hoje que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros."Foi confirmado pelas autoridades de saúde japonesas que a pessoa em causa deu teste positivo. A família está informada, assim como o próprio", revela fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota enviada à agência Lusa.De acordo com a mesma fonte, o ministério está a "insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência", no Japão.

O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, é o maior foco de Covid-19 fora da China continental, tendo registado mais de 600 infetados entre os passageiros, dois dos quais morreram.



Na quarta-feira, as autoridades japonesas deram início à operação de desembarque dos passageiros saudáveis, findo o período de quarentena do navio, iniciado em 03 de fevereiro, operação que terminou na sexta-feira.

Viajavam 3.700 pessoas a bordo do Diamond Princess quando o navio foi colocado sob quarentena a 5 de fevereiro, depois de se ter sabido que um homem que desembarcou em Hong Kong estava infetado. Mais de 620 passageiros foram infetados, e dois idosos britânicos morreram depois de terem sido diagnosticados com o coronavírus.