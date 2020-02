Duas centenas de pessoas, familiares e amigas dos três jovens que morreram num aparatoso acidente na Segunda Circular, em Lisboa, na sexta-feira, juntaram-se no local para homenagear os jovens.

Acabaram por parar o trânsito ao início da madrugada, provocando uma fila de três quilómetros. As pessoas soltaram balões. Mais tarde, a PSP e a Polícia Municipal entraram em contramão na via para limpar a estrada e regularizar o trânsito.





Uma viatura ligeira despistou-se cerca das 01h00 desta sexta-feira , num acidente que causou a morte a três homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, únicos ocupantes do carro. O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário, danificando um pórtico de painéis direcionais.