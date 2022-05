Depois da retoma da circulação do Metropolitano de Lisboa, foram hoje entregues pré-avisos de greve para os dias 18 e 27 de maio.

Novas greves do Metro de Lisboa nos dias 18 e 27 de maio

Depois da retoma da circulação do Metropolitano de Lisboa, durante esta manhã, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, disse à agência Lusa que já foram entregues pré-avisos de greve para os dias 18 e 27 deste mês entre as 5h e as 9h.





"[O pré-aviso de greve] tem a ver com as condições de trabalho, a falta de efetivos e o clima por parte da direção relativamente aos trabalhadores", referiu.As estações do metro estiveram fechadas hoje, dia 4 de Maio, até às 9h30.