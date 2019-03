Ana Gomes afirmou numa entrevista que "há um passado de delinquência ligado a Vieira".

O Benfica vai processar Ana Gomes por falsas declarações, calúnia e difamação, confirmou fonte oficial das águias a Record, pelas palavras da eurodeputada na entrevista ao nosso jornal este domingo, em que afirmou que "há um passado de delinquência ligado a Vieira".



Nesse sentido, o presidente do Benfica, sabe o nosso jornal, também entrará com uma ação a título individual pelos mesmos motivos do clube encarnado.



Ana Gomes, eurodeputada que concedeu uma entrevista a Record na qual disse, sobre o presidente do Benfica, que "há um passado de delinquência ligado a Vieira", afirmou este domingo que não retira uma palavra às suas declarações.



"Mantenho o que disse. Aguardo desenvolvimentos com toda a tranquilidade", frisou Ana Gomes à SIC Notícias.