No Porto, laranja rima com canja

Margarida Machado está vestida de coligação de direita. No braço leva um cachecol de Portugal, no casaco um autocolante do PSD, na t-shirt um estampado do CDS e entre os braços João Cotrim Figueiredo, a quem lhe dirige umas palavras de apoio. "Não estou confusa não, porque a minha intenção é salvar Portugal." Só não há sinal do Chega na indumentária, embora tanto lhe cause urticária falar do partido de André Ventura como da "extrema esquerda": "a bodega é a mesma", sentencia aferroada esta lisboeta de 61 anos que se mudou há 30 para o Porto. "A minha intenção é só mandar com o Costa fora."



Intenção desde logo partilhada pelas caravanas que se cruzam na Rua de Santa Catarina, no Porto, durante a tarde desta quinta-feira soalheira. De baixo grita-se "Li-be-ral, Li-be-ral", azul celeste em punho, de cima "Pê-esse-dê, Pê-esse-dê", concertinas altaneiras vindas diretamente do Alto Minho. "Estou aqui porque gosto do PSD", afirma Maria de Lurdes, chegada diretamente de Monção para deixar bem assente que "é claro que o Rui Rio ganha". Uns passos ao lado, Manuel Araújo, nascido em 1975 nos Arcos de Valdevez, não passa despercebido a ninguém: leva na cara uma máscara do Futebol Clube do Porto, "até a concertina é azul", mas na política o tom escolhido é o laranja. "Tem de haver uma mudança, porque já estamos um bocadinho cansados de uma política que a meu ver não é a melhor", diz, para logo deixar os dedos correrem pelos botões da concertina. Não chegou ao ponto de compor uma música para Rui Rio, mas ânimo não lhe falta para, coadjuvado por companheiros de voz e de instrumento, dar força a esta desgarrada social-democrata.



A música ecoa pela rua, lá ao longe ouvem-se bombos da JSD, o concerto não podia estar mais animado. Todos aguardam pela chegada do front man deste megagrupo laranja, mas enquanto não há sinal de Rui Rio – será que vem de cima? Será que vem de baixo? – é Cotrim Figueiredo, estrela do Carnaval Liberal, quem atrai as atenções para si. "Gosto de sentir o apelo e a mobilização das pessoas, mas o que conta são os boletins nas urnas no dia 30." Tiago Mayan Gonçalves, candidato nas últimas edições presidenciais, mostra-se positivo desfilando ao lado do líder da Iniciativa Liberal: "Vendo no terreno o que se está passar, de adesão às ideias e de notoriedade do partido, estou bastante convicto de que poderemos facilmente atingir o objetivo que identificámos, que era pelo menos eleger três deputados em Lisboa e dois no Porto."