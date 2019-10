Não há qualquer tipo de relação familiar no novo executivo, garante Costa

Conheça os novos secretários de Estado do próximo Governo O primeiro-ministro indigitado António Costa apresentou esta segunda-feira, 21 de outubro, os nomes para secretários de Estado do XXII Governo Constitucional, os quais tiveram a "luz verde" do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A lista de 19 ministros do novo Executivo já tinha sido entregue na semana passada e validada por Marcelo.

O primeiro-ministro indigitado afirmou hoje que na equipa do XXII Governo Constitucional, hoje apresentada ao Presidente da República com a inclusão dos secretários de Estado, não há qualquer tipo de relação familiar entre membros do executivo. António Costa transmitiu esta posição no Palácio de Belém, após o chefe de Estado ter dado o seu assentimento à lista dos secretários de Estado do XXII Governo Constitucional.Questionado se, na formação do novo executivo, teve em conta a controvérsia em torno da existência de relações familiares na equipa cessante que formou em novembro de 2015, o primeiro-ministro indigitado respondeu: "Vi muita ficção jornalística, vi muitos poucos casos concretos. Aquilo que sabemos - e que todos podem observar - é que não há no Governo qualquer tipo de relação familiar".Do XXII Governo Constitucional, face ao cessante, vão sair o ministro do Trabalho e da Segurança Social, José António Vieira da Silva, que é pai de Mariana Vieira da Silva, que no novo executivo será ministra de Estado e da Presidência.Por outro lado, Ana Paula Vitorino, mulher do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deixou o Ministério do Mar, sendo substituída por Ricardo Serrão Santos.Quanto aos gabinetes dos membros do executivo, António Costa referiu que o Governo cessante "convidou a Assembleia da República, e o Grupo Parlamentar do PS correspondeu ao convite, tendo sido aprovada no parlamento um diploma definindo também regras relativamente a relações familiares"."Foi definida uma lei e, havendo uma lei, a lei deve ser cumprida", acrescentou o primeiro-ministro indigitado.