Manifestação de apoio a Joacine Katar Moreira contra racismo decorre esta segunda-feira

A manifestação "Resistimos ao Racismo", de apoio a Joacine Katar Moreira, a deputada eleita pelo partido Livre, está marcada para esta segunda-feira às 18h30. O protesto foi organizado pelo coletivo "Resistimos" e vai ocorrer em frente à Assembleia da República. De acordo com o jornal Sol, o grupo explicou num comunicado que decidiu organizar a concentração devido aos "ataques e perseguições racistas remetidos à recém-eleita deputada".

No evento criado do Facebook, o coletivo também adianta que 18 organizações já subscreveram o texto de apelo ao protesto. Entre as organizações estão: a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, a Frente Unitária Antifascista, a Marcha Mundial de Mulheres, a Queer Tropical, o VOE – Veganismo de Oposição à Exploração, a Esquerda Revolucionária e a Assembleia Feminista de Lisboa.

Na convocatória do protesto lê-se: "No dia 6 de outubro de 2019 Portugal fez história, apesar da vitória ter sido agridoce. Três mulheres negras foram eleitas pelas portuguesas e portugueses para os próximos quatro anos se seguem. No rescaldo do que consideramos um bom inicio para o avanço do debate antirracista em Portugal vimos uma das recentemente eleitas, Joacine Katar Moreira, a ser atacada".

No texto também se fala da eleição de André Ventura, líder do CHEGA. "A perseguição feita à Joacine e a eleição do Ventura é um ataque a todas nós, LGBTs, mulheres, negras, imigrantes, ciganas e precárias e devemos desde já organizar mobilizações para nos defender dos retrocessos que podem estar ao virar da esquina", afirmam.

Ventura já reagiu à manifestação anti-racista: "É incrível como estes partidos de extrema esquerda mantêm o seu ADN antidemocrático: o CHEGA tem tanta legitimidade para estar no Parlamento como o Livre, mas eles não entendem isso. Houve até mais portugueses a confiar o voto no CHEGA do que no Livre, mas isso não importa para estes democratas de algibeira", disse ao jornal Sol.

O recém-deputado conclui dizendo: "O Livre e a deputada Joacine não têm sido contestados pela cor da pele da nova deputada, mas pela estupidez de algumas das suas ações e posições, como celebrar o sucesso eleitoral com uma bandeira de outro país ou querer proibir a educação moral e religiosa nas escolas".