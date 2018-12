Agentes da PSP de folga conseguiram travar suspeito de agressões violentas com arma branca, em Mem Martins. Estavam em convívio de Natal.

Dois agentes da PSP que se encontravam fora de serviço num convívio de Natal, na zona de Mem Martins, detiveram um homem envolvido numa situação de agressões.



O homem empunhava uma arma branca no exterior do restaurante onde se encontravam os agentes, que intervieram de imediato, mesmo sem o seu equipamento policial.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos (DSTP), procedeu à detenção do homem, de 21 ano. É suspeito da prática de crime de ofensas à integridade física. Dada a rápida intervenção dos agentes, as agressões cessaram rapidamente.



O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, em Sintra, para aplicação da medida de coacção. Porém, não compareceu.