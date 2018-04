Após ter sido alvo de arresto de contas e propriedades em Portugal, as contas bancárias de Ricardo Salgado na Suíça foram arrestadas pelas autoridades locais. Segundo noticiou o Expresso este sábado, em causa está o processo que o ex-presidente do BES tem com António Tomás Correia, ex-CEO do Montepio e actual presidente da Associação Mutualista deste banco, como arguido.

Segundo o jornal, o Ministério Público suíço arrestou as contas de Ricardo Salgado no banco UBS em Genebra. A decisão surgiu na sequência de uma carta rogatória, enviada pela Procuradoria-Geral da República em Janeiro de 2017, que identificada o antigo presidente do BES como parte integrante de uma lista de quatro suspeitos num inquérito-crime relacionado com crimes de corrupção, burla qualificada, abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais – processo este que levou à constituição como arguido de António Tomás Correia.

Ricardo Salgado é arguido nos processos Monte Branco, GES, Operação Marquês e, desde sexta-feira, no caso EDP. Contudo, não é arguido no processo-crime contra Tomás Correia.

Neste último processo, suspeita-se que o ex-CEO do Montepio terá recebido 1,5 milhões de euros do construtor José Guilherme – que também terá pago 14 milhões de euros a Ricardo Salgado. Segundo revela o Expresso, a suspeita é a de o banqueiro terá recebido mais dois milhões de euros de José Guilherme por um crédito a um empreendimento ligado ao construtor.

De acordo com declarações do advogado de José Guilherme ao semanário, o empresário limitou-se a cumprir instruções de um amigo, "a fim de garantir o futuro dos netos, para uma conta que lhe foi indicada, mas que desconhecia e desconhece pertencer ao senhor dr. Tomás Correia".