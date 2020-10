ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Quase a ser nomeado juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, o professor universitário e antigo deputado do PSD Jorge Bacelar Gouveia está a ser investigado por suspeitas de corrupção. Segundo informações recolhidas pela, Bacelar Gouveia é suspeito de facilitar a atribuição de doutoramentos a alunos de alguns Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP's) a troco de contrapartidas.As suspeitas sobre Bacelar Gouveia remontam ao processo "Tutti-Frutti", quando a Polícia Judiciária intercetou conversas telefónicas entre Bacelar Gouveia e o antigo deputado do PSD Sérgio Azevedo, seu aluno na Universidade Nova e a preparar um doutoramento. O Conselho Superior da Magistratura recebeu uma denúncia, dando conta das investigações contra Bacelar Gouveia, que concorreu ao Supremo Tribunal de Justiça como "jurista de mérito". À, o professor universitário garantiu nunca ter sido ouvido pelo MP sobre estes factos. "Não sei de nada", declarou.questionou a Procuradoria-geral da República sobre a investigação, mas ao contrário do que tem sido habitual noutros casos , a PGR nem sequer confirmou a existência de inquérito.