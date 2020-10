Revisão de contratos públicos é caminho aberto para a corrupção, avisa TdC

O Tribunal de Contas (TdC) considera que a proposta do Governo para alterar o Código dos Contratos Públicos (CCP) pode levar à distorção da concorrência e abrir a porta ao conluio e até à corrupção, avança o Público desta sexta-feira.

Numa altura em que faltam meses para começarem a chegar os fundos europeus para obras públicas, o Governo quer saltar etapas obrigatórias na contratação pública para agilizar processos mas, segundo o TdC, as mudanças podem "passar a regra", "aumentando as possibilidades de conluio na contratação pública e distorção de concorrência", indica o parecer escrito pela entidade a pedido do parlamento.

No mesmo, o Tribunal de Contas refere mesmo que as alterações à lei são "suscetíveis de contribuir para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na construção pública", recordando que "a atividade da contratação pública é um campo fértil e de risco acrescido para esse tipo de atuação ilícita".