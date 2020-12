Constitucionalista Bacelar Gouveia alvo de buscas na Universidade NOVA

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia foi alvo de buscas no seu gabinete na Universidade NOVA de Lisboa há cerca de duas semanas, por suspeitas de favorecimento a alunos de doutoramento em troca de contrapartidas, avança o Observador.













As suspeitas sobre Bacelar Gouveia remontam ao processo "Tutti-Frutti", quando a Polícia Judiciária intercetou conversas telefónicas entre Bacelar Gouveia e o antigo deputado do PSD Sérgio Azevedo, seu aluno na Universidade Nova e a preparar um doutoramento. O Conselho Superior da Magistratura recebeu uma denúncia, dando conta das investigações contra Bacelar Gouveia, que concorreu ao Supremo Tribunal de Justiça como "jurista de mérito". À SÁBADO, o professor universitário garantiu nunca ter sido ouvido pelo MP sobre estes factos. "Não sei de nada", disse na altura.



professor e jurista é suspeito de facilitar a atribuição de doutoramentos a alunos de alguns Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP's) a troco de contrapartidas.As suspeitas sobre Bacelar Gouveia remontam ao processo "Tutti-Frutti", quando a Polícia Judiciária intercetou conversas telefónicas entre Bacelar Gouveia e o antigo deputado do PSD Sérgio Azevedo, seu aluno na Universidade Nova e a preparar um doutoramento. O Conselho Superior da Magistratura recebeu uma denúncia, dando conta das investigações contra Bacelar Gouveia, que concorreu ao Supremo Tribunal de Justiça como "jurista de mérito". À, o professor universitário garantiu nunca ter sido ouvido pelo MP sobre estes factos. "Não sei de nada", disse na altura.

Conselho Científico da Faculdade de Direito

Como aavançou em meados de outubro, oDe acordo com o Observador, a NOVA constitui-se assistente no processo-crime que está em curso e abriu um processo disciplinar e avançou que Barcelar Gouveia renunciou ao cargo de presidente do, no dia 3 de dezembro.