Históricos da PJ e do MP criticam proposta do Governo sobre combate à corrupção

Euclides Dâmaso Simões e Teófilo Santiago, nomes históricos do Ministério Público e da Polícia Judiciária, criticam a proposta do Governo, inserida no documento intitulado 'Estratégia Nacional de Combate à Corrupção', sobre o regime de colaboração premiada. Para os dois especialistas na investigação de criminalidade económica a proposta da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, é um retrocesso.Para Euclides Dâmaso, em artigo de opinião publicado na edição em papel daque chegou hoje às bancas, o Governo cedeu " (…) às vozes dos que, infundadamente, se apressaram a ver nas propostas adiantadas o fantasma da ‘colaboração premiada’, que no Brasil vem causando insónias às elites corruptas (…)".Este procurador-geral adjunto recentemente jubilado, que foi procurador-distrital de Coimbra e director da Polícia Judiciária, o Ministério da Justiça "meteu travões a fundo e produziu esta anémica proposta"."Pior ainda: quer levar o colaborador até ao julgamento, para aí então lhe ser outorgada a dispensa de pena, quando desde 1999 se resolve expeditamente a questão através do artigo 280º do Código de processo penal, com intervenção do juiz de instrução criminal", escreve Euclides Dâmaso.Teófilo Santiago, que liderou investigações como a Face Oculta, Apito Dourado, o desmantelamento do Pelotão de Segurança da PSP no Porto, por corrupção, ou do contrabando, no processo Aveiro-Connection, defende que é necessário clarificar o regime mas na fase de inquérito e não apenas durante o julgamento. Em sua opinião, existe uma "absoluta necessidade de se criar um mecanismo legal que garanta a concretização dos compromissos assumidos por todas as partes durante a investigação, que é a fase em que a colaboração do arguido mais releva, e avalizados por um juiz, após ponderação dos interesses em jogo".O Governo aprovou o documento no passado dia 3, na véspera do início do julgamento do pirata informático Rui Pinto, e com ele pretende "melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade; prevenir e detectar os riscos de corrupção no sector público; reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas; produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção".