MP desiste de mandado de detenção contra Vale e Azevedo

MP pediu que o antigo presidente do Benfica seja declarado contumaz, mas só este mês é que houve avanços no processo nesse sentido. Pedido foi feito há um ano.

As mais lidas

O Ministério Público (MP) desistiu do mandado de detenção europeu contra Vale e Azevedo, emitido devido à condenação do antigo presidente do Benfica a dez anos de prisão.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o jornal Público , o MP pede a declaração de contumácia, de modo a que Vale e Azevedo seja impedido de obter documentos de identificação e de celebrar negócios jurídicos em Portugal. Vale e Azevedo pode ser declarado contumaz pelo Tribunal de Execução de Penas mas, apesar de o pedido ter sido feito em agosto, só em outubro é que os assistentes foram notificados.Vale e Azevedo vive em Londres desde 2018.