O presidente do PS, Carlos César, garantiu que não se demite em consequência da questão dos apoios de deslocação de deputados insulares aos Açores e à Madeira, considerando que o processo é "eticamente irrepreensível".

"Recebo um abono para ajuda a deslocações como todos os deputados da Assembleia da Republica, os dos Açores, da Madeira, de Faro, Bragança, do Porto ou de Braga. Além disso, pago os meus bilhetes como todos os açorianos pagam, ou seja, usando a tarifa de residente. Esse é o procedimento que sempre foi usado na Assembleia da República", disse o também líder parlamentar socialista no frente-a-frente com Santana Lopes na SIC Notícias.

Durante o debate, Carlos César defendeu ainda que "não é" eticamente questionável a duplicação dos apoios, ou seja, que acumule o reembolso parcial da viagem a que tem direito enquanto residente nos Açores e as ajudas parlamentares por deslocações semanais. "São duas coisas com razões completamente diferentes. Uma resulta da minha condição de deputado e outra resulta da minha condição de açoriano. Sou açoriano. Tenho a minha morada de família nos Açores, tenho lá o meu círculo eleitoral e uso de um direito que é também um dever", atirou, sublinhando: "Não posso, por entrar num avião, deixar de ser açoriano."

O deputado socialista recusou ainda a possibilidade de vir a reembolsar o montante que recebeu. "Se tivesse uma convicção, pessoal, que este procedimento era ilegal ou eticamente incorrecto não era agora que vinha devolver; nunca tinha recebido estes apoios", garantiu.

Esta terça-feira, o secretário-geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares, pediu à comissão da Transparência que analise o caso dos subsídios às viagens dos deputados das regiões autónomas.

O semanário Expresso noticiou no sábado que deputados dos círculos eleitorais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira beneficiam da duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas. A notícia levou já a um pedido de desculpa e à renúncia ao mandato do deputado BE eleito pela Madeira Paulino Ascenção.

Pelo PS, estarão nesta situação o líder da bancada socialista, Carlos César, e os deputados Lara Martinho, João Azevedo Castro, Luís Vilhena e Carlos Pereira, e pelo PSD o parlamentar Paulo Neves.