O último Barómetro E-shopper, citado pelo jornal i, mostra que a compra de produtos frescos e bebidas tem mostrado valores promissores e que continua a crescer, em Portugal.Portugal está bastante acima (9%) da média europeia no que diz respeito a compras em sites estrangeiros. 28% dos portugueses que fazem compras online fazem-no em sites de outros países o que se pode justificar com os preços praticados ou com a ausência de determinada marca no mercado português.Mas, de acordo comum estudo das consultoras Frost & Sullivan e Dassault Systèmes, apenas 23% dos consumidores prevê fazer todas as compras online em 2030. Os restantes consideram que irão continuar a recorrer a lojas físicas para realizar as suas compras. Mas os inquiridos acreditam que, no futuro, as lojas serão bastante diferentes das atuais, contendo experiências de realidade aumentada e virtual para potenciar a experiência dos clientes.Mas a verdade é que o aumento das compras online fez também disparar as queixas. Até ao final de julho, tinham sido registadas mais 69% de queixas no Portal da Queixo do que no período homólogo. As principais queixas são as de falhas na entrega, envio de produtos diferentes daqueles que são anunciados nos sites e litígios nas devoluções. Os sites que geraram mais queixas foram a Worten, a Fnac e a Pixmania, segundo o jornal i.