Motoristas: Altice acionará situação de emergência caso greve se mantenha

A Altice Portugal anunciou esta sexta-feira que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas convocada para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da MEO.

"Caso não exista uma resolução para este grave problema até domingo, 11 de agosto, a Altice Portugal irá acionar, às 00:00 de dia 12, situação de emergência com novas medidas a serem implementadas, tratando-se da maior operação preventiva de escasses alguma vez executada pela Altice Portugal", refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

A Altice Portugal anunciou hoje que ativou o gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência e tem medidas de exceção já implementadas, entre as quais 650 edifícios técnicos com geradores devidamente abastecidos, abastecimento de depósitos de combustíveis portáteis e acompanhamento permanente da operacionalidade das redes e serviços, entre outros.

"Com estas medidas, estudadas e desenvolvidas há mais de três semanas e hoje acionadas, a Altice Portugal está preparada para dar resposta a esta situação crítica novamente vivida no país", refere a dona da Meo.

A greve, com início na segunda-feira e por tempo indeterminado, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo SIMM, que acusam a Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) de não querer cumprir o acordo assinado em maio, o qual prevê uma progressão salarial.

O Governo decretou na quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve.