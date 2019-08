Uma "altercação" obrigou esta sexta-feira ao reforço de segurança junto a um balcão de vendas de viagens aéreas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro , no Porto."O atraso ou cancelamento de voos gera, às vezes, desapontamento e alteração de ânimos. Mas tudo não passou de uma pequena altercação", disse à Lusa fonte policial.A agência Lusa constatou no local que junto ao balcão de vendas de várias companhias, nomeadamente da Transavia, estão quatro agentes da polícia Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP do Porto confirmou que a polícia foi chamada, pelas 14:35, na sequência de um "pequeno conflito" entre passageiros junto à porta de embarque para os respetivos voos, quando terão constatado que "havia dois voos para o mesmo destino, de companhias diferentes, com embarque na mesma porta".Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal confirmou que "alguns passageiros exaltados se terão envolvido em confrontos".Alguns desses passageiros deviam ter seguido para Amesterdão na quinta-feira mas viram o seu voo cancelado devido ao nevoeiro e reagendado para hoje.Segundo a PSP, a situação já estará "mais calma", tendo alguns dos passageiros já embarcado.