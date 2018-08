A prestadora de serviços de transporte urbano Uber vai pagar milhões de dólares a antigos e actuais funcionários depois de queixas de discriminação de género e racial, assédio e ambiente de trabalho hostil. Cada trabalhador irá receber 33.900 dólares (cerca de 29.383 mil euros) da empresa, além de 5,1 milhões de dólares (mais de 4,4 milhões de euros) divididos por 480 funcionários e outros 56 presentes na primeira quantia – ao todo, a Uber irá pagar de cerca de 7 milhões de dólares (um pouco mais de 6 milhões de euros).

O primeiro passo foi dado por três engenheiras latinas em Outubro de 2007, que acusaram a empresa de lhes pagar menos do que os seus colegas caucasianos e asiáticos recebiam. A acusação foi reforçada com a alegada discriminação por parte dos clientes, perpetuada pelo "ranking em pilha" que faz com que "as funcionárias do sexo feminino e os funcionários de cor sejam sistematicamente subvalorizados porque recebem, em média, avaliações baixas independentemente de terem uma performance igual ou superior". Este ainda é usado pela transportadora para determinar promoções.

Pouco depois, outros 53 funcionários juntaram-se à causa das primeiras, contando as suas próprias histórias de discriminação e assédio na Uber.

Meses depois das queixas terem sido apresentadas, a multinacional anunciou em Julho de 2017 que tinha aumentado os salários para garantir que todos os seus funcionários eram pagos de forma igualitária, consoante a antiguidade, o cargo e a responsabilidade. Ainda neste ano, em Agosto, a U.S. Equal Employment Opportunity Comission abriu uma investigação sobre o caso, entrevistando funcionários da empresa e analisado documentos internos relacionados com a contratação.

Estas medidas não pareceram resolver totalmente o problema: no mês passado, a directora de recursos humanos da empresa demitiu-se após a conclusão de uma investigação interna que concluiu que esta não lidou da melhor forma com as queixas dos funcionários.



Jahan Sagafi, um dos advogados dos queixosos, mostrou-se "feliz com o facto de aprovação do acordo está a progredir como planeado". "Assim que estiver aprovado, podemos pagar aos funcionários pelos suas situações de discriminação e assédio e iniciar o programa de três para monitorizar a implementação de melhorias de recursos humanos na Uber, referiu, citado pela BBC News.