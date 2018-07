Não só a Uber, mas também a Cabify e a Taxify – plataformas electrónicas de reserva -, vão pagar ao Estado uma contribuição fixa de 5%.

A medida é baseada na proposta de alteração do PS do diploma que pretende regulamentar a actividade no país, segundo o deputado socialista João Paulo Correia, citado pelo Público.

A questão será discutida na quinta-feira à tarde no plenário da Assembleia da República, durante a audição dos partidos relativamente às iniciativas sobre a actividade de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma electrónica (TVDE), com votos expectavelmente a favor do PS e PSD. O primeiro propôs as alterações depois do veto do Presidente da República e o diploma está de acordo com a posição do PSD.

A lei inicial sugeria o valor da contribuição entre os 0,1% a 2%. A proposta foi vetada por Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou que "a grande compensação da inexistência de contingentes e de um regime favorecido de tarifas para os TVDE pode acabar por ser insignificante". A proposta voltou para o Governo, que sugeriu alterações no diploma.

O PSD e o PS também atingiram um consenso sobre o acesso à actividade e benefícios. Os veículos deste género não estão "adstritos a um serviço público de transporte" e não podem beneficiar de isenções previstos para os táxis. O PSD também defende que "as empresas que desenvolvam a actividade de transporte em táxi podem simultaneamente desenvolver a actividade de operador de TVDE, mediante cumprimento dos procedimentos de licenciamento aplicáveis e das disposições previstas no presente diploma, afectando a esta actividade veículos não licenciados como táxis".