Mota Pinto para presidente da AR? O plano parlamentar do PSD

Com os nomes para as legislativas já delineados, e em vésperas de congresso do PSD, Rui Rio tem delineada a futura direção em função do que poderá ser o grupo parlamentar e respetivo líder de bancada. Entre acusações de "saneamento político" nas listas, onde cerca de 40% dos deputados do PSD eleitos em 2019 vão ficar fora do Parlamento, os nomes para as legislativas foram aprovadas em Conselho Nacional por 71%.