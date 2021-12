PSD ainda tem de alterar listas para cumprir lei da paridade

Aparentemente, a lista de candidatos levada a votação no conselho nacional do PSD não cumpria a lei da igualdade de género quanto a Lisboa e Braga. Pelo menos no caso de Lisboa, garante à SÁBADO o cabeça de lista, Ricardo Baptista Leite, a lista era "indicativa", até porque "não se tinha falado com todas as pessoas" que estavam incluídas nela.



Em 85 nomes protocandidatos a Lisboa, estavam 31 mulheres, o que representava 36,5% do total. Ora, a lei da paridade atualmente em vigor exige 40% de cada um dos géneros. O problema estava mesmo no fim da lista, identifica Baptista Leite, confirmando a análise da SÁBADO: é que nos lugares 35.º, 36.º e 37.º dos suplentes estavam três homens seguidos quando a lei impõe que não pode haver "mais de dois candidatos seguidos do mesmo sexo".



Neste momento, diz o número 1 por Lisboa, "já saíram dois homens" e a proposta de candidatos por Lisboa já deverá cumprir os critérios. Apesar de a data limite para entrega no Constitucional se cumprir apenas na segunda-feira, dia 20 de dezembro, Batista Leite diz que os últimos ajustes estão a ser feitos e aponta para esta quinta-feira como a data mais provável apresentar a lista final.