Três inspetores do SEF acusados de homicídio de ucraniano no aeroporto de Lisboa

A investigação do Ministério Público concluiu que foram as agressões dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que levaram à morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, a 12 de março. Foram acusados de homicídio qualificado.Os inspetores Luís Costa da Silva, Bruno Valadares e Sousa e Duarte Laja estavam em prisão domiciliária.Na altura, o ministro da Administração Interna considerou que houve "negligência grosseira" neste caso.Em abril, aavançou alguns pormenores sobre a morte de Ihor Homeniuk que esteve horas deitado no chão da sala do aeroporto Humberto Delgado a agonizar com dores até que dois inspetores do SEF se aperceberam do estado do imigrante ucraniano e acionaram os serviços de emergência médica. Os responsáveis do SEF ainda tentaram esconder o que tinha ocorrido: na ficha de entrada no Instituto de Medicina Legal, escreveram que o ucraniano tinha sido encontrado na rua.A descrição dos acontecimentos constava do Mandado de Detenção dos três inspetores do SEF, a que ateve então acesso. Nesse documento, o procurador do MP descrevia os passos do imigrante entre o dia 10 de março, data em que chegou a Portugal, e a data em que morreu, dois dias depois. Nesse período foi entrevistado por vários inspetores do SEF, levado ao hospital de Santa Maria para ser assistido, colocado num gabinete em isolamento e acalmado com Diazepan, um calmante que lhe foi administrado por um enfermeiro sem habilitações ou prescrição médica para o fazer. Contudo, o mandado não deixava qualquer pista sobre os motivos que levaram os três inspetores detidos e colocados em prisão domiciliária a agredir o cidadão ucraniano - uma vez que aparentemente não tinham tido contacto anterior com ele.Perante a possibilidade de os três agentes do SEF perturbarem ou inviabilizarem as investigações, o MP pediu a sua detenção. Depois de presentes a um juiz de instrução, foram colocados em prisão domiciliária. A medida de coação escolhida teve em conta a atual pandemia. Caso fossem levados para a prisão, como seria habitual neste tipo de suspeitas, os três inspetores do SEF poderiam colocar em risco os restantes detidos.