O administrador do Instituto Politécnico de Tomar tratou os professores por colegas e estes não gostaram do uso da palavra vindo de um profissional não docente, escreve o site Tomar na Rede O administrador, José Júlio Filipe, enviou email a dar conta das restrições de movimento para este fim de semana no cabeçalho do mesmo refere "caros colegas". Ora, alguns professores da instituição de ensino superior que receberam esta comunicação não gostaram de ser tratados desta forma pelo administrador que representa o pessoal não docente.Numa troca de emails que o site Tomar na Rede publica pode ler-se o descontentamento de um professor em relação ao tratamento por colega, referindo mesmo que esta não é a primeira vez que José Júlio Filipe é chamado à atenção por causa disso. "Estou surpreendido com o facto de continuar(es) a tratar os Professores docentes por "colegas" e como "colegas".", refere José Ribeiro Mendes, um dos professores que contesta esta forma de tratamento.No mesmo email, o professor acrescenta: "Decorre dos próprios estatutos do Instituto Politécnico de Tomar existirem representantes de Professores, de estudantes e de não docentes. Aliás julgo que o próprio José Júlio Filipe desempenha também funções na qualidade de representante do pessoal não docente. Em futuras comunicações que me considere(s) como destinatário agradeço se me dirija(s) ou como Professor Coordenador ou como Funcionário Público ou outra forma que julgue(s) adequada à exceção de colega. Evita, por favor, tratar-me por colega."O administrador defende-se dizendo que são todos trabalhadores em funções públicas, logo, são todos colegas. No entanto, os professores já terão protestado junto da presidência do Instituto Politécnico de Tomar.