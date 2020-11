Festa na sede do SEF contagia funcionários com Covid-19

Quatro funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram diagnosticados com Covid-19, após terem participado numa festa realizada na própria sede do SEF. O evento contou com a presença de cerca de 20 pessoas e não foi comunicado à direção nacional do SEF.

Em resposta a questões do Correio da Manhã

, a direção do SEF esclareceu que não autorizou a festa e que foi aberto um "um processo de inquérito para averiguações".