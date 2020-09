Morte de rapariga de 23 anos é primeira causada pela PSP desde 2017

Uma mulher foi baleada esta quinta-feira de madrugada depois de, alegadamente, ter participado numa tentativa de furto a um carro. A jovem de 23 anos deu entrada no Hospital de São João da Madeira, em Aveiro, com ferimentos de um tiro no peito, acabando por morrer. Tiro pode ter sido disparado por um agente da PSP.



Os dados que são contabilizados pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) mostram que desde 2010 já morreram 11 pessoas na sequência de ações policiais. O ano em que se registaram mais mortes, como mostra o gráfico abaixo, foi em 2016, quando morreram três pessoas. Seguiram-se dois anos sem mortes até 2020, em que morreu esta jovem de 23 anos.





Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP), confirma ter estado no local depois de uma série de assaltos a automóveis naquela cidade. Pela meia-noite detetou, na Avenida do Vale, um carro suspeito, a parar junto aos carros estacionados, com as luzes desligadas. Depois de ouvirem o barulho de um vidro a partir, os agentes abordaram os ocupantes do carro suspeito. Durante esta abordagem, cujos contornos não são explicados pelas autoridades, os polícias terão disparado as suas armas de fogo, não conseguindo ainda assim travar o carro onde seguiam os suspeitos.

Pouco depois, deu entrada, no Hospital de São João da Madeira, uma mulher com ferimentos causados por uma arma de fogo, que a PSP "supõe estar relacionada com a ocorrência" anteriormente descrita. A jovem de 23 anos entrou em paragem cardiorrespiratória e faleceu no hospital. A Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) e a Polícia Judiciária foram contactadas para investigarem o caso e a PSP abriu um inquérito de âmbito disciplinar, para apurar as circunstâncias que rodearam a intervenção policial.

Caso se venha a confirmar a responsabilidade da PSP nesta morte, é a primeira morte de um civil registada às mãos da PSP desde 2017. Relembre abaixo todas as mortes de civis desde 2010 que envolveram a PSP.

2016 e 2017

Os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) dão conta que apesar de, em várias situações, operações das autoridades nacionais acabarem com feridos ligeiros e até mesmo feridos graves, é raro haver vítimas mortais entre civis. O que não vem referido neste documento anual é o número de vítimas civis resultantes de ações das autoridades, como critica o jurista e antigo ministro socialista Rui Pereira, em declarações à SÁBADO.

No entanto, há alguns casos registados nestes anos. A 15 de novembro 2017 a PSP esteve envolvida num caso de uma morte na sequência de uma perseguição automóvel. O Ministério Público, depois de investigação, entendeu que não havia motivo para acusar os agentes que terão disparado mais de 40 tiros contra o carro onde seguia Ivanice Carvalho e o seu companheiro. A mulher de 36 anos acabaria por morrer.

Os agentes da PSP responsáveis pelos disparos nem estavam a perseguir o carro onde seguia Ivanice, tendo confundido esse mesmo veículo com aquele que perseguiam de facto.

Nesse mesmo ano, a 29 de dezembro, um homem morreu durante uma perseguição na sequência de um assalto a uma carrinha de valores. Os agentes da PSP dispararam vários tiros, tendo um deles acertado na cabeça de um dos assaltantes que acabaria igualmente por morrer.

Já em 2016, um homem agrediu um agente da PSP com um machado, tendo sido abatido a tiro, no Vale da Amoreira, na Moita. O agressor estava a ser alvo de uma notificação judicial, quando tentou agredir os polícias, tendo sido abatido a tiro por um dos agentes. O agente ficou com ferimentos no peito e no pescoço, mas nunca correu risco de vida.

Também em 2016, um agente da PSP alvejou "acidentalmente" um adolescente de 16 anos, conhecido por Pika, suspeito de assalto, no Porto.

O jovem foi atingido depois do carro em que seguia ter abalroado um carro-patrulha. A viatura fora roubada e usada num assalto a uma pastelaria. O carro da polícia foi abalroado quando os agentes estavam no exterior. O agente que atingiu o menor disparou duas vezes para o ar antes. No momento da colisão, caiu e aí é que se deu o disparo, que atravessou o vidro do carro-patrulha e atingiu André Gomes na cabeça.

2014 e 2015

Um relatório publicado em 2017 pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), responsável por fazer um controlo externo da atividade policial, referia que desde 2006, apenas nos anos de 2014 e 2015 não tinham ocorrido mortes por armas de fogo.

A IGAI indica ainda que 2006, 2008, 2009 e 2010 foram os anos em que mais cidadãos foram mortos por polícias, registando-se cinco vítimas mortais em cada um.

2011-2013

Entre 2011 e 2013, morreram em Portugal três pessoas na sequência de ações policiais com recurso a armas de fogo, uma por ano.

A 31 de janeiro de 2011, um homem que circulava numa viatura furtada morreu baleado pela PSP durante uma perseguição policial na Azinhaga da Cidade, em Telheiras.

Em agosto de 2012 um jovem de 18 anos foi morto a tiro pela PSP na estação ferroviária de Campolide, na sequência de uma perseguição a três jovens, entre os quais a vítima, suspeitos de terem roubado duas mulheres.

Também a 4 de janeiro de 2013, um homem de 42 anos foi baleado pela PSP junto ao Forte de S. João, em Vila do Conde, quando foi intercetado por um carro patrulha após um alerta de que estariam a preparar-se para assaltar uma residência. Um agente da Polícia foi atropelado e ficou ferido e o homem acabou por morrer.

2010

O "rapper" português Nuno Rodrigues morreu baleado por um agente da PSP, após uma perseguição automóvel, em Lisboa. Conhecido como MC Snake, terá desobedecido aos sinais de paragem da PSP e foi perseguido desde a Doca de Santo Amaro até à Radial de Benfica, em Lisboa. A família do músico disse que a bala que matou Nuno Rodrigues perfurou a traseira do carro, atravessou dois bancos e atingiu o condutor nas costas.

2008 e 2009

Estes foram, nos últimos 14 anos, os anos em que mais pessoas morreram em consequência de operações policiais em que foram usadas armas de fogo. Segundo o IGAI, em ambos os anos morreram três pessoas durante ações da PSP.