Mulher baleada pela PSP sofria violência doméstica, dizem vizinhos

A mulher de 23 anos que morreu em São João da Madeira baleada pela PSP era vítima de violência doméstica, acreditam os vizinhos.

Segundo o Jornal de Notícias, foi pontapeada pelo namorado no momento em que este a deixou no Serviço de Urgência do hospital de São João da Madeira. O suspeito, ainda em fuga, tentou atropelar os agentes da PSP.